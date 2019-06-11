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Kocaeli’nin en çevreci okulları ödüllerine kavuştu

Kocaeli’de Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında en çok atık toplayan okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

11 Haziran 2019 Salı 11:24
Kocaeli’nin en çevreci okulları ödüllerine kavuştu

Kocaeli’de Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında en çok atık toplayan okul ve öğrencilere ödülleri verildi.


Kocaeli’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Protokolün geniş katılım gösterdiği törende en çok atık toplayan belediye, okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortaklığında düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanları ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, “Kocaeli’nde uyguladığımız entegre çevre politikası ile hayata dönen bir şehir görüyoruz. Atıl ve kullanılamaz halde bulunan sahilleri düzenlenerek yeni yaşam alanları oluşturuldu. Körfezimizin çevresinde bulunan 23 plajı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İzmit’te iki sevgiliyi 35 yıl aradan sonra uyguladığımız çevre projeleri ile yeniden kavuşturduk. 22 arıtma tesisi ile atık suların yüzde yüzünü arıtıyoruz. Kocaeli tarihinde ilk kez mavi bayrak kazandırmış ve bu şeref madalyası sayısını çok kısa bir sürede 5’e çıkaran nadir belediyelerden biriyiz” dedi.


Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri. Türkiye’nin sanayisinin kalbinin attığı bir kent. Çevreye duyarlı bir sanayi gelişimi için bütün kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarını sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim müdürlüğümüz başta olmak üzere bütün okullarımızda bu konuda belirli bir bilinç oluşturması bakımından önemli bir yol kat ettik” diye konuştu.


Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yıl içerisinde en çok atık pil toplayan İzmit Belediyesi birinci. Gebze Belediyesi ikinci ve Derince Belediyesi üçüncü oldu. Yıl içerisinde en çok atık pil toplayarak ilçe birincisi olan Saraybahçe İlkokulu, Gebze Ülkem İlkokulu ve Derince Çakabey Ortaokulu’na da ödülleri verildi. Elektronik atıkları toplanmasına yönelik gerçekleştirilen kampanyada sosyal medyada atıkların toplanmasına yönelik en fazla paylaşım yapan Solventaş İlkokulu’ndan Yağmur Rabia Gönülaçar, İbni Sina İlkokulu’ndan Ecrin Gülalbayrak ve Bahçeşehir Okullarından Mert Ali Çalışa ödüllerini İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu verdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:24
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