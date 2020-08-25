Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönündeki trafik kontrollü sağlanıyor.