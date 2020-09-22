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Aktüel Kocaeli'nde toplu ulaşım araçlarında koronavirüs tedbirleri anlık izleniyor
Aktüel

Kocaeli'nde toplu ulaşım araçlarında koronavirüs tedbirleri anlık izleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:40:24 -
Kocaeli'nde toplu ulaşım araçlarında koronavirüs tedbirleri anlık izleniyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe ve maske uygulaması anlık takip ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), toplu taşıma araçlarında yaşanılan sosyal mesafe ve maske ihlallerine anlık müdahale ediyor.

Salgın sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sağlığını korumak ve riskleri en aza indirebilmek için UKOM tarafından araç içi kameralar aracılığıyla sürekli denetim yapılıyor.

18 kişilik ekibin çalıştığı merkezde, 365 hat üzerinde bulunan 730 güzergahta seyir halinde olan kooperatiflere bağlı 2 bin 100 halk otobüsü ve 336 Büyükşehir Belediyesi otobüsü, gün boyunca izleniyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda "153 Çağrı Merkezi" ile koordineli çalışan UKOM, araç çalışma saatleri, güzergah kontrolleri ve durak giriş çıkışlarını sürekli takip ederek olası ihlallere anında müdahale ediyor.

Öte yandan ihlal tespit edilen araçlar ve sürücüler hakkında da idari yaptırımlar uygulanıyor.

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