0553 313 94 23

Kocaeli'nde şoke eden görüntü! Otobüs terminalinde ele geçirildi

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan ekipler tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah ele geçirildi.

15 Eylül 2019 Pazar 15:30
Kocaeli'nde şoke eden görüntü! Otobüs terminalinde ele geçirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin ele geçirdiği kesici alet, silah ve kaçak ürünlerin rakamları ekipleri bile şaşırtıyor. Terminalde çalışan güvenlik görevlileri tarafından 5 farklı noktada yapılan aramalar sonucunda her gün çeşitli kesici, delici alet yakalanıyor. Yolcu veya ziyaretçiler içeriye girdikleri andan itibaren üst düzey kameralarla girişleri kontrol ediliyor ve olası şüpheliler gerek kameralardan gerekse devriye güvenliği ekipleri tarafından adım adım izleniyor. 2019 yılının ilk 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlileri, bıçak, muşta, kılıç, pala gibi 568 kesici-delici alet ile 35 silah ele geçirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:30
  1. Kocaeli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp
    1. Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca..
    2. Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye..
    3. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    4. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    5. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    6. Düğünde kavga: 3 yaralı
    7. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    8. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    9. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    10. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    11. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    12. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    13. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    14. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    15. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    16. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    17. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    18. Çankırı'daki depremler
    19. Basketbol: Gloria Kupası
    20. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    21. İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
    22. Keçiborlu’ya Bilgiç morali
    23. Irak, saldırı iddialarını kabul etmedi!
    24. Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay..
    25. Başkan Semih Esen, aşure ikram etti
    26. Eylemcilerin yeni hedefi hükümet..
    27. İki yol arasında kalan cami dikkati..
    28. Anne Özlü’ye son görev
    29. Kongo Nehri’nde tekne battı: 36 kayıp
    30. "Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir