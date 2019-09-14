Kocaeli’nde ‘skandal’ tutuklama

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Türkiye’de adeta yargı komedisi yaşanıyor. AK Parti Hükümeti’ni hedef alan Cumhuriyet yazarlarına tahliye kapıları sonuna kadar açılırken, ömrünü İslam’a adamış ‘tutuklanmış’ yiğitlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılan Engin Uygun ve Ramazan Şimşek’in Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile tutuklandığı öğrenildi. Akit okurları olduğu öğrenilen mazlumların tutuklanmasına tepki gösteren Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, “Nöbetçi mahkemenin yaptığı Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararlarına aykırıdır ve hukuksuzluktur” dedi. Kar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün bu uygulaması hukuksuzluktan başka bir şey ile izah edilemez. Nöbetçi mahkemenin yaptığı Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararlarına aykırıdır ve hukuksuzluktur. Bu mahkemeler hâlâ Yargıtay 9. Ceza Dairesinin hukuk dışı içtihadına mı dayanıyorlar? Hâlâ ‘Düşman Ceza Hukukunu’ mu uyguluyorlar? Türkiye’de Müslümanlara yönelik baskı ne zaman bitecek? Müslümanlar ne zamana kadar daha terör suçlamaları ile hapsedilecekler?” ifadelerine yer verdi.

Zulmü görmeyelim mi?

Keyfi tutuklamalara tepki gösteren Mahmut Kar, şöyle konuştu: “Bir taraftan Anayasa Mahkemesi ‘Hizb-ut Tahrir terör örgütü değildir’ diyerek mağdurlar hakkında hak ihlali kararı veriyor ve Hizb-ut Tahrir üyeleri tahliye oluyor. Diğer taraftan Emniyet, keyfi uygulamalar yaparak mahkemelerin haksız ve hukuk dışı tutuklamalarına zemin hazırlıyor. Bu zulüm son dönemde İslami kurum ve kuruluşlara yönelik baskının apaçık göstergesidir. Bu zulme karşı tüm kesimleri duyarlılığa çağırıyoruz. Engin Uygun ve Ramazan Şimşek’in serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz.”