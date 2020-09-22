  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:57:31 -
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 225 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1362 iş yeri denetlendi, 20 bin 792 kişi sorgulandı.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, maske takmayan 205 kişi ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli de yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı