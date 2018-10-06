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Kocaeli'nde 19 yaşındaki genç, uyuşturucu yüzünden can verdi

Kocaeli Karamürsel'de yaşayan 19 yaşındaki genç, kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle yaşama veda etti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:03
Kocaeli'nde 19 yaşındaki genç, uyuşturucu yüzünden can verdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 19 yaşındaki Mehmet Ali B.  yaşamını yitirdi.

Olay, Karamürsel Ereğli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile evde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mehmet Ali B.'yi arkadaşları hareketsiz halde görünce 112 Acili aradı. Eve gelen 112 Acil ekibi Mehmet Ali B.'yi hayata döndürmek için müdahalede bulundu. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi. Mehmet Ali B.'nin kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi ile öldüğü üzerinde durulurken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:03
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