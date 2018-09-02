THY - Trabzon
0553 313 94 23

Kocaelililer dondurmaya doydu! 1 ton Maraş dondurması bedavaya dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kocaeli'ye gelen dondurma tırından vatandaşlara 1 ton bükme Maraş dondurması dağıtıldı.

02 Eylül 2018 Pazar 17:37
Kocaelililer dondurmaya doydu! 1 ton Maraş dondurması bedavaya dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında farklı şehirlerde vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtılıyor. Kocaeli’de dağıtılan 1 ton bükme Maraş dondurması için sıraya giren vatandaşlar, hem serinledi hem de dondurmacıların gösterisi ile eğlendi.

FARKLI İLLERDE 50 TON ÜCRETSİZ DONDURMA

Bu yıl 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında farklı illerde 50 ton ücretsiz bükme Maraş dondurması dağıtmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin dondurma tırı Kocaeli’ne geldi. İzmit ilçesinde bulunan Seka Park’ta vatandaşlarla buluşan dondurma tırı, 1 ton bükme Maraş dondurması dağıttı. Kocaelileri ücretsiz Maraş dondurması ile buluşturan etkinliğe katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da satırla dondurma keserek tadına baktı. Etkinlikte sırada bekleyen yüzlerce vatandaşa 1 ton dondurma dağıtıldı. Sırada sabırsızlıkla dondurma alabilmek için bekleyen vatandaşlar, dondurmacıların gösterisi ile eğlendi.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Maraş dondurmasını burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Maraş dondurmasının her zaman gündemde olması gerekiyor. Herkese afiyet olsun” dedi.
Maraş dondurmasından tadan vatandaşlar da çok beğendiklerini ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 17:37
  1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  2. Dondurma Kültür ve Sanat Festivali
  3. Seka Park
  4. Maraş dondurması
  5. Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik
  6. AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek
  7. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek Olmaya Gelmedim
    1. Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek..
    2. TURAZ Şahini-2018 başlıyor!
    3. Münbiç'te 39. devriye tamamlandı
    4. Bahçesindeki otları yakmak isterken 3..
    5. Kocaelililer dondurmaya doydu! 1 ton..
    6. Bakan Soylu'dan şehit ailesine taziye..
    7. Mardin'e turist akını! Adım atacak yer..
    8. Polis süsü vererek 135 teneke bal gasp..
    9. Meşhed’de bir evde 3 bin akrep ele..
    10. Fenerbahçe'den duygulandıran jest
    11. Patnos’ta trafik kazası: 1 kişi..
    12. Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu:..
    13. Sakarya'da araç motosikletli gruba..
    14. Tır beton direğe çaptı: 1 kişi yaralandı
    15. Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1..
    16. Aynalı Tahir, yolların tozunu atmak..
    17. Sakarya'da korkunç kaza: 8 ölü
    18. Kız kardeşinin düğününde erkek..
    19. İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen..
    20. İran'da bir eve düzenlenen baskında..
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...