Kocaelili sanayicilere "TOBB Nefes Kredisi" imkanı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik güçlük yaşayan işletmelerin finansman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" kullandıracak.

KSO'dan yapılan açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi" projesinin Cumhurbaşkanlığınca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirildiği hatırlatılarak, TOBB ile 365 Oda/Borsa olarak tüm kaynakların devreye alınarak işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TOBB Nefes Kredisi'nden yararlanmak isteyen, cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmeler Kocaeli Sanayi Odası faaliyet belgeleriyle birlikte Kocaeli Denizbank şubelerine başvurabilecekler ve azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında, odamız üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak."



