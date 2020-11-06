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Aktüel Kocaeli'den İzmir'e yardım eli uzandı
Aktüel

Kocaeli'den İzmir'e yardım eli uzandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:51:58 -
Kocaeli'den İzmir'e yardım eli uzandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği koordinesinde, AFAD İl Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

İzmit Şehit Selçuk Gökdağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, İzmir'de meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Vali Yavuz, "Büyük milletlerin en büyük özelliği vefasıdır, zor günlerde bir araya gelmesidir, dayanışmasıdır, acıyı paylaşmasıdır ve sevinci çoğaltmasıdır. Dolayısıyla aziz Türk milleti böylesi doğal afet ve felaketler karşısında her zaman özünde var olan dayanışma ve yardımlaşma duygusunu ön plana çıkarıp, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, ilimizde de herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın büyük bir hassasiyet göstererek, İzmirli kardeşlerimizin yanında olmak, acıların bir nebze olsun paylaşarak hafifletmek istemiştir." diye konuştu.

Yavuz, bölgeye hareket edecek tır ile birlikte İzmir'e 6 yardım tırı gönderildiğini kaydetti.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından gıda, battaniye ve hijyen malzemeleri taşıyan tır, dua edilmesinin ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Uğurlama törenine, Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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