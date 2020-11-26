  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'den İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi
Aktüel

Kocaeli'den İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:23:09 -
Kocaeli'den İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un teşvik ve talimatlarıyla başlatılan yardım seferberliğinin son halkasının tamamlandığı bildirildi.

Ağırlıklı olarak gıda kolisi ve battaniye içeriğiyle toplanan yardımların, 9'uncu ve son tırla uğurlandığı kaydedilen açıklamada, "Yardım seferberliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri ve müftülükler, aktif şekilde yer aldı. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği yardım organizasyonunda 9 tır ve 2 kamyonla toplanan yardımlar, bölgeye gönderilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının aktif çalışmasıyla yardımların kısa sürede bölgeye ulaştırıldığı belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti
Gündem

Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti

Canlı yayında Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve terör uzmanı Mete Yarar tartıştı. Yarar Zeyrek'e "Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu ada..
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor
Ekonomi

Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor

Hızla yayılımı sürenve belirsizliğini koruyankorana virüspandemi korkusuyla İzmir depreminin oluşturduğu kaygı vatandaşta endişeye yol açtı...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay