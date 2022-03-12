Kocaeli'den İstanbul'a tır ve kamyon geçişleri kapatıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstanbul'dan Kocaeli'ye tır ve kamyonların geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, Kocaeli'den de İstanbul istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirdiklerini açıkladı.

Bu kısıtlamadan yaş sebze ve meyve ile sağlık gereçleri taşıyan tır ve kamyonların hariç tutulduğunu aktaran Yavuz şunları söyledi:

"Bunu taşıyan tır ve kamyonlara izin veriyoruz. Onun dışındakileri bir müddet bekleteceğiz. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu. İstanbul'la iş birliği yaparak alınmış bir karar."