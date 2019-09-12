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Kocaeli’deki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:11
Kocaeli’deki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın anbean kaydedildiği görüntülerde park halindeki araçtan çıkan sürücünün son anda canını kurtardığı görülüyor.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Körfez D-100 karayolu Kuzey Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü A. idaresindeki 34 EH 9735 plakalı otomobil, trafikte sağ şeritten hızla ilerlediği sırada yolun sağında park halinde olan İ.S. idaresindeki 41 ADF 929 plakalı otomobile çarparak yolun ortasına savruldu. Meydana gelen kazada duramayan 3 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 EH 9735 plakalı otomobilin sürücü Şükrü A. araç içinde sıkılarak ağır yaralandı.



Yaralı hastanede tedavi altına alındı


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Şükrü A., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.



5 aracın karıştığı kazada son anda canını kurtaran sürücü kamerada


Öte yandan kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafikte hızla ilerleyen 34 EH 9735 otomobil, yolun sağında park halinde olan 41 ADF 929 plakalı otomobile çarparak yolun ortasına savruluyor. Savrulan araca ise arkadan gelen 3 farklı araç daha çarpıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise kaza yapanların yardımına koşuyor. Kazadan hemen önce ise park halindeki otomobilden inen sürücüsü İ.S., bariyerlerin üzerinden yol kenarına geçip şans eseri son anda canını kurtarıyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:11
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