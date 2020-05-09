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Aktüel

Kocaeli’deki fabrika yangını söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir teksti fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:24:21 -
Kocaeli’deki fabrika yangını söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir teksti fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay, saat 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil ürünleri üreten fabrikanın ikinci katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın çatı kısmını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

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