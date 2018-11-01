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Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki TIR ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:32
Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu kuzey yan yol Kirazpınar Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki tır ile Tayyar Öner idaresindeki 51 BB 317 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:32
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