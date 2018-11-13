Kocaeli'de yolcu midibüsü TIR'a çarptı: 8 kişi yaralı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkisinde, Latif Y. idaresindeki 41 K 6048 plakalı yolcu midibüsü, aynı yönde seyreden İ.E. idaresindeki 41 B 7432 plakalı tıra çarptı. Kazada, şoför mahallinde sıkışan midibüs sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Midibüsteki yolculardan hafif yaralanan 7 kişi ile sürücü, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.