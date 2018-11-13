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Kocaeli'de yolcu midibüsü TIR'a çarptı: 8 kişi yaralı

Yolcu midibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

13 Kasım 2018 Salı 18:52
Kocaeli'de yolcu midibüsü TIR'a çarptı: 8 kişi yaralı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkisinde, Latif Y. idaresindeki 41 K 6048 plakalı yolcu midibüsü, aynı yönde seyreden İ.E. idaresindeki 41 B 7432 plakalı tıra çarptı. Kazada, şoför mahallinde sıkışan midibüs sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Midibüsteki yolculardan hafif yaralanan 7 kişi ile sürücü, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:52
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. kaza
  4. haberler

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