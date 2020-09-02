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Aktüel Kocaeli'de Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı"
Aktüel

Kocaeli'de Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:02:41 -
Kocaeli'de Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkati çekmek için Yeşilçam sanatçılarının maskeli fotoğraf ve repliklerinden oluşan afişleri billboardlara asarak, vatandaşlara maske takma çağrısı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve şehrin en işlek cadde ve meydanlarındaki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor.

Afişlerde, Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Kemal Sunal'ın "İki Gözümün çiçeği", Cüneyt Arkın'ın "Anam, babam, milletim için", Filiz Akın ve Ekrem Bora'nın "Nolur nolmaz kuzum", Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın "Reca ederim, sağlımızla oynamayın", Münir Özkul'un "Bana bak beyim, sana iki çift lafım var" sözleri yer alıyor.

Sanatçıların maskeli fotoğraflarının bulunduğu ve "TMM mı? Temizlik, mesafe, maske" yazılı afişler, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sosyal medyada da büyük ilgi gören afişlerde, gelecek günlerde farklı sanatçıların fotoğraflarının da yer alacağı bildirildi.

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