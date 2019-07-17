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Kocaeli’de vatandaşlar Çanakkale Zaferinin yazıldığı topraklarla tanıştı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür gezileri ile vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin yaşandığı Gelibolu Yarımadasını gezerek tarihte yaşananları yerinde öğrendiler.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
Kocaeli’de vatandaşlar Çanakkale Zaferinin yazıldığı topraklarla tanıştı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür gezileri ile vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin yaşandığı Gelibolu Yarımadasını gezerek tarihte yaşananları yerinde öğrendiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Savaşında 253 bin Türk askerinin şehit olduğu Gelibolu Yarımadasına düzenlediği turlar ile kentteki vatandaşları, tarihi alanlar ile tanıştırıyor. 2009 yılından buyana düzenlenen kültür gezileri ile rehber eşliğinde tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferinin geçtiği yerler Kocaeli’den giden vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Kilitbahir’den başlayan gezi kapsamında vatandaşlar, Çanakkale Savaşları’nın önemini daha iyi kavramak, savaşların yaşandığı cepheleri görmek ve şehit düşen askerleri yad etmek adına Türk tarihine damgasını vurmuş tarihi mekanları ziyaret ediyor. Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yeri Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conk Bayırı, Similasyon Müzesinin gezildiği turlarda rehberler tarafından tarihi mekanlar ve alanlarda yaşanan kahramanlık hikayelerini anlatılıyor.


Turlar kapsamında Kocaeli’nin tüm ilçelerinden vatandaşlar, oluşturdukları 45 kişilik gruplarla Çanakkale ve İstanbul’a, Ramazan ayında ise Bilecik Söğüt, Konya, Edirne, Bursa illerinin tarihi ve kültürel değeri olan yerlere geziye gidebiliyor. Vatandaşlar gezi güzergâhlarındaki yerleri rehberler eşliğinde gezerek tarih bilinci kazanıyor. Yılda 765 seferle 34 bin kişiyi kültür gezileri kapsamında tarihi ve kültürel mekânlara götüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkının yoğun olarak talepte bulunduğu bir kültür hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Haftanın 7 günü yapılan kültür gezisi için, başvurular muhtar, dernek başkanı, STK başkanı tarafından oluşturulan 45 kişilik bir grupla yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
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