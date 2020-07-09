  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:10:26 -
Kocaeli'de trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Cevdet Karlıdağ'ın kullandığı 41 U 2161 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarparak alev aldı.

Yaralanan sürücü Karlıdağ araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı