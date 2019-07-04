Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde, Zeki Şahin idaresindeki otomobil, Kullar istikametine seyir halindeyken, yola çıkan Ufuk Örnek yönetimindeki tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, Abdülkadir Barça'nın kullandığı tıra çarparak durabildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.
Otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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