0553 313 94 23

Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var

Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde, Zeki Şahin idaresindeki otomobil, Kullar istikametine seyir halindeyken, yola çıkan Ufuk Örnek yönetimindeki tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, Abdülkadir Barça'nın kullandığı tıra çarparak durabildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.

Otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
  1. 112 Acil Servis ekipleri
  2. Ovacık mahallesi
  3. Alsancak Caddesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temizlik işçileri uyardı “Yerlere sigara izmariti atmayın”
    1. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    2. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    3. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    4. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    5. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    6. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    7. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    8. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    9. Anız yakanlara idari para cezası
    10. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    11. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    12. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    13. Pursaklar’da parklar bakım ve..
    14. Samsun’da 355 bin 297 araç var
    15. Kilo almak için hangi doktora gidilir
    16. Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri..
    17. Kartepe Çuha fabrikası restorasyon..
    18. Türkiye'den flaş S-400 açıklaması:..
    19. Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam..
    20. Güngören Belediyesi’nden bilim ve..
    21. Kumpas davalarının hakim ve savcıları..
    22. Bedava uyuz aşısı yapıyor
    23. İstanbul trafiğine Mayıs’ta 17,5 bin..
    24. Yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına..
    25. Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı..
    26. Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
    27. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    28. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    29. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
    30. Ambulansların trafikle imtihanı
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”