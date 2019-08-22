Kocaeli'de toprak kayması
İzmit ilçesindeki bir bina, toprak kayması olduğu iddiasıyla tedbir amaçlı boşaltıldı22 Ağustos 2019 Perşembe 22:12
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir binanın, bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahliyesine karar verildi.
Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta yaşayanlar, bir binanın arkasındaki toprak kısmın, Maslak Sokak'taki bir binaya doğru kaydığını iddia ederek, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri de çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerini bölgeye çağırdı.
Ekipler, yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı 5 katlı 16 daireli apartmanın tahliyesine karar verdi.
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