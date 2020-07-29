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Aktüel

Kocaeli'de tırın devrilmesi güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:00:51 -
Kocaeli'de tırın devrilmesi güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 43 PJ 055 plakalı tır, Atalar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi.

Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıktı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sürücüye ilk müdahale yapıldı.

Tır, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bulunan duvara çarparak devrilmesi ve çevredekilerin sürücünün yardımına koşması yer alıyor.

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