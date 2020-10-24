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Aktüel Kocaeli'de sis etkili oluyor
Aktüel

Kocaeli'de sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:51:15 -
Kocaeli'de sis etkili oluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu İzmit, Kartepe, Başiskele ve Derince ilçelerinde sürücüler trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, zaman zaman güçlükle yol aldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

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