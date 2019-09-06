0553 313 94 23

Kocaeli’de sinekle mücadele devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri, vektör özelliği taşıyan böceklere karşı İzmit kent merkezinde ve Kocaeli genelinde gece ilaçlama yapıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:51
Kocaeli’de sinekle mücadele devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri, vektör özelliği taşıyan böceklere karşı İzmit kent merkezinde ve Kocaeli genelinde gece ilaçlama yapıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasineklerin üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlanıyor. Yerleşim yerleri ve mahalleler ise 3 günlük periyodlar halinde ilaçlanıyor.


Ekipler tarafından 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet atv 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahalede yapılıyor. Vektörle mücadele yılın 12 ayı kesintisiz devam ediyor.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekiplerince İzmit Merkezde yapılan çalışmalar kapsamında Kuruçeşme Fatih ve Hatipköy mahallelerinde, Bekirdere’de Erenler ve Tavşantepe mahallelerinde, İzmit 28 Haziran, Topçular mahallesi, Seka Park, Fuar içi ve Yürüyüş Yolunda ilaçlama yapıldı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar oluşmaması adına vatandaşların kova, bidon, lastik, varil gibi yerlere de su biriktirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söylediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtuluş coşkusuna avcılar ve tülütabaklar damga vurdu
    1. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    4. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    5. Özel çocuklara yoga kursu
    6. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    7. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    8. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    9. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    10. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    11. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    12. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    13. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    14. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    17. "Belediye işi şov işi değildir"
    18. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    19. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    20. İkinci el kitap satarak, sokak..
    21. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    22. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    23. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    24. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    25. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    26. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    27. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    28. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    29. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    30. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim