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Kocaeli'de sahte içki operasyonu! 733 litre ele geçirildi

Kocaeli'de, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:13
Kocaeli'de sahte içki operasyonu! 733 litre ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Derince ve Kandıra ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere imal edilen 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada ise içki imalatında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre, 4 plastik varil ve 20 litre etil alkole el konuldu.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'siEmniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:13
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. içki imalatında kullanılan fıçı
  3. alkol damıtma borusu
  4. alkolmetre
  5. plastik varil
  6. etil alkol
  7. adliyeye sevk
  8. sahte içki operasyonu
  9. Kocaeli
  10. Derince ilçesi
  11. Kandıra İlçesi

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