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Aktüel Kocaeli'de otomobilin yedek lastiğini çalan iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de otomobilin yedek lastiğini çalan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:25:04 -
Kocaeli'de otomobilin yedek lastiğini çalan iki şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir otomobilden yedek lastik çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler S.Y. ve A.I'yı İstanbul'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden S.Y'nin çoğunluğu hırsızlık 6, A.I'nın ise çoğunluğu yaralama ve hırsızlık olduğu 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan A.I'nın 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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