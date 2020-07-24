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Kocaeli'de otomobilin beton bariyere çarparak alev aldığı kaza kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:33:24 -
Kocaeli'de otomobilin beton bariyere çarparak alev aldığı kaza kameraya yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin gişelerin beton bariyerine çarparak alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün jandarma uzman onbaşı Erhan Uçar'ın (23) kullandığı 34 BIM 576 plakalı otomobil, Dilovası ilçesi Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpmıştı.

Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Uçar'ın yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin gişelerdeki beton bariyere çarptığı, daha sonra takla atarak alev aldığı görülüyor.


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