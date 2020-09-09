  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:03:10 -
Kocaeli'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 işçi yaralandı.

Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi Gümrük Kavşağı mevkisinde, Küçük Sanayi Sitesi'nden çıkan Y.T. idaresindeki 34 CKU 899 plakalı otomobil ile M.E. yönetimindeki 41 P 5547 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

Minibüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada 3 işçi yaralandı.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama ya..
Abdullah Ağar, şehit düşen kahraman komutana dair duygulandıran gerçeği açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, şehit düşen kahraman komutana dair duygulandıran gerçeği açıkladı

İdlib'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eski silah arkadaşı olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı