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Yerel Kocaeli'de otomobil galerisi kurşunlandı
Yerel

Kocaeli'de otomobil galerisi kurşunlandı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 02:35:00 -
Kocaeli'de otomobil galerisi kurşunlandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir otomobil galerisi, otomobille gelen saldırganlar tarafından kurşunlandı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı işyerine isabet eden kurşunlar nedeniyle camlar kırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde yer alan bir otomobil galerisinde meydana geldi. Otomobille işyerinin önüne gelen iki şüpheli, araçtan 5 kez ateş açtı. İşyerinin kapalı olduğu saatlerde yaşanan saldırıda kurşunların isabet ettiği oto galeri dükkanının camları kırıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, işyerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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