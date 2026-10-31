Kocaeli'de otomobil alevlere teslim oldu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramaması için çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından otomobili saran alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.