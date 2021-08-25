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Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var
Gündem Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var
Gündem

Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var

Kocaeli'nin üç ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 12:24:00 -
Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

Yapılan incelemenin ardından terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Çayırova, Dilovası ve Gebze’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.U., H.G. ve C.Ç. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

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