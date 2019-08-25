Kocaeli'de minibüsten düşen kadın 17 gün sonra hayatını kaybetti Seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi’nden Gölcük'e gitmek için O.Ş.'nin kullandığı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin (43), aracın açık kapısından yola düştü. Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit'teki özel hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının cenazesinin, yarın Lütfiye Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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