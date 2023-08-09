  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'de meydana gelen patlamadan acı haber geldi... Ağır yaralanan 20 yaşındaki işçi...
Yerel

Kocaeli'de meydana gelen patlamadan acı haber geldi... Ağır yaralanan 20 yaşındaki işçi...

Yeniakit Publisher
2023-08-09 12:12:00 -
Kocaeli'de meydana gelen patlamadan acı haber geldi... Ağır yaralanan 20 yaşındaki işçi...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

Derince'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken bugün acı haber geldi. Durumu ağır olan ve ilk gün entübe edilen 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23