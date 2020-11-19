Kocaeli'de matbaa atölyesinde sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
Çayırova ilçesinde sahte para piyasa sürmek için matbaa atölyesi kurduğu belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahte para basmak için matbaa kurduğu tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı, 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para piyasaya sürdüğü tespit edilenler hakkında çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de matbaa atölyesinde düzenlenen operasyonda sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi.
Operasyonda, 2 Rus uyruklu ve 1 Sırp uyruklu zanlı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.