Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muallimköy Mahallesi Yenikuyu Caddesi'nde makilik alanda yoğun duman gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iş makinesi ve hurda araçların bulunduğu alana ulaştı.
İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.