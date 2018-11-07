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Kocaeli'de mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutarken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:53
Kocaeli'de mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutarken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. 

Sahil güvenlik botu gönderildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kefken Mahallesi'nde balık tutan 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bir sahil güvenlik botu bölgeye yönlendirildi.

Helikopterle karaya çıkarıldılar

Yelken Kayalıkları'nda oldukları belirlenen kişiler, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tahliye edilemedi. Vatandaşlar, bunun üzerine bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteriyle karaya çıkarıldı. 

Sağlık ekiplerine teslim edildiler

Kurtarılan 3 kişi, Kefken sahilinde sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:53
  1. Kocaeli
  2. Balıkçılar
  3. mahsur kaldı
  4. Sahil Güvenlik

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