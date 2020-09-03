Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye para cezası verildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 69 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1141 iş yeri denetlenerek 20 bin 298 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 20, maske takmayan 30 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.