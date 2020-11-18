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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 452 kişi ve 26 iş yerine para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 452 kişi ve 26 iş yerine para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:46:17 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 452 kişi ve 26 iş yerine para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 452 kişi ve 26 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1819 iş yeri denetlendi, 22 bin 219 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 33, sosyal mesafe kuralına uymayan 10, maske takmayan 331 ve sigara yasağına uymayan 78 kişi ile tedbirlere uymayan 26 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde de 1400 araç ve sürücüsü kontrol edildi.


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