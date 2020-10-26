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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 378 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 378 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:59:11 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 378 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 378 kişi ile 4 iş yerine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1982 iş yeri denetlendi, 26 bin 426 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 26 kişi, maske takma kuralına uymayan 332 kişi, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişi ile tedbirlere riayet etmeyen 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.


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