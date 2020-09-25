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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 192 kişiye idari para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 192 kişiye idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:23:30 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 192 kişiye idari para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 192 kişi ile bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1411 iş yeri denetlenirken, 21 bin 14 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, maske takmayan 176 kişi, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücü ile tedbirlere uyulmayan bir iş yerine idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli de yakalandı.


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