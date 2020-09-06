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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:33:25 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 119 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1315 iş yeri denetlenerek 16 bin 575 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, maske takmayan 64 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

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