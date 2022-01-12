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Yerel Kocaeli’de korkutan yangın! Alevlere teslim oldu
Yerel

Kocaeli’de korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evin giriş katı alevlere telim oldu. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 15:10:00 -
Kocaeli’de korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

Kocaeli'deki korkutan yangın, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Yangının kısa sürede büyümesi ile dairenin alevlere teslim olmasının ardından, duman bütün binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 vatandaş kurtarıldı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

Çatıdan aşağıya indirilen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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