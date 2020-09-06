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Aktüel Kocaeli'de kirayı ödeyemedikleri için evden çıkarılan aile barınma merkezine yerleştirildi
Aktüel

Kocaeli'de kirayı ödeyemedikleri için evden çıkarılan aile barınma merkezine yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:42:48 -
Kocaeli'de kirayı ödeyemedikleri için evden çıkarılan aile barınma merkezine yerleştirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kirayı ödeyemedikleri gerekçesiyle ev sahibi tarafından evden çıkarılan aile, Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kiracı olarak yaşayan ve sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ferdi ve Arzu Özçelik çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilince il dışında tarlada çalışmaya başladı.

Özçelik ailesi, eve geldiklerinde eşyalarının ev sahipleri tarafından sokağa bırakıldığını gördü.

Ailenin sokakta kaldığı haberini alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özçelik çiftini belediyenin Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi.

Özçelik çifti, kendilerine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizden, Tahir beyden ve tüm emeği geçen yetkililerden Allah razı olsun. Bize yeni kıyafetler verdiler. Bizi burada misafir ediyorlar. Hemen geldiler, bize sahip çıktılar. Bizi sokakta bırakmadılar. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin."

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