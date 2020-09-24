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Aktüel Kocaeli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:32:46 -
Kocaeli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de telefonla aradığı bir kişiyi, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22 Eylül'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla irtibat kurduğu Gölcük ilçesindeki bir kişiden adının terör örgütlerine karıştığını belirterek para istedi.

Bankadan parayı çeken kişi, şüpheli M.M.Y'nin banka hesabına parayı yatırdı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli M.M.Y'yi ertesi gün parayı çekmeye geldiği İstanbul'daki bir bankada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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