Kocaeli’de kavşaklar bakımdan geçiyor

Kocaeli genelindeki tüm kavşakların daha bakımlı ve temiz olabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri periyodik olarak temizlik hizmeti sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirdiği alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli sınırları içerisindeki D100 ve D130 karayollarında bulunan kavşaklarda, bakım ve mıntıka temizliği yapıyor. Çalışma kapsamında kavşaklarda bulunan otların biçimi, yabani otların toplanması ve mıntıka temizliği yaklaşık 750 personelle gerçekleştiriliyor. Ekipler, sorumluluk alanları içerisinde olan park, bahçe, mesire alanı gibi birçok yerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparken şehrin farklı noktasındaki kavşaklarda da aynı çalışmaları gerçekleştiriyor. Köprü ve kavşaklardaki yeşil alanlar bakım ve temizliğinde ot biçimi, otların toplanması ve çevre kirliliğine sebep olan maddelerin toplanması gerçekleştiriliyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, ot biçme, yabani otların toplanması ve diğer bakımlara ağırlık veriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekipler yıl boyunca da her 10 günde il genelindeki kavşakların mıntıka temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Otomatik sulama sistemiyle de tüm kavşaklarda sulama yapılıyor.