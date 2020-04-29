  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

2020-04-29 00:43:23 -
Kocaeli'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 41 N 7820 plakalı kamyonet, Akçabeyli Mahallesi'ndeki süt alımının ardından geri manevra yaptığı sırada Cafer Kurt'a (76) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, burada yaşamını yitirdi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı