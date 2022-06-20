Kocaeli’de ilaç fabrikasında patlama sonrası büyük yangın

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

Gökyüzünü yoğun dumanlar kaplarken çalışanlar güvenli bölgelere alındı.Kimyasal maddelerin yandığı fabrikaya müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın havadan da görüntülendi.

Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yanan fabrikada incelemelerde bulunuyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasındaki yangın devam ederken, Vali Seddar Yavuz bilgi almak üzere bölgeye geldi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “Dilovası OSB içinde bulunan Atabay ilaç fabrikasında sabah erken saatlerinde yangın ihbarı alınması üzerine, 08.54'de ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müdahaleye başlanmıştır. AFAD, UMKE, itfaiye ve tüm devletin imkanlarını seferber ettik. Müdahale halen devam ediyor. Herhangi bir yaralanma veya hayatını kaybeden bulunmuyor. Yavaş ilerlemesinin sebebi, itfaiye erlerimizin can güvenliğini tehlikeye atmamak ve dikkatli çalışma yapmak gerekiyor. İtfaiyemiz tüm imkanları ile sahada. Çevreye olumsuz etkisinin olup olmadığına yönelik Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz burada. Hava kalitesini ölçen sistemlerimizle ölçümler yapıyoruz. Fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndüreceğimize umut ediyor, bunun için gayret sarf ediyoruz. İnşallah zarar ve ziyan büyümeden gerekeni yapacağız” diye konuştu. Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ile fabrika yetkililerinden bilgi aldı.Kimya fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.