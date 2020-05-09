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Aktüel

Kocaeli’de iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:26:39 -
Kocaeli’de iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, tabancayla ateş açılması sonucu Mustafa Tankuş (24) isimli genç yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tankuş, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tankuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.,

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