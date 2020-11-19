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Aktüel Kocaeli'de ihtiyaç sahibi 15 bin aileye 11 milyon lira yardım
Aktüel

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi 15 bin aileye 11 milyon lira yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:31:43 -
Kocaeli'de ihtiyaç sahibi 15 bin aileye 11 milyon lira yardım

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 15 bin aileye yapılacak yakacak yardımı kapsamında, toplam 11 milyon 250 bin lira yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yardım için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlandı.

Bu kapsamda, ekonomik yetersizlik nedeniyle ısınma ihtiyacını karşılayamayan her aileye 750 lira yakacak yardımı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteği sayesinde 15 bin aileye, toplam 11 milyon 250 bin lira yakacak yardımı yapıldı.

Yardımlar, cuma gününe kadar 41 Kart'a yatırılacak.


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