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Aktüel Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:55:10 -
Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Ağva İstanbul Caddesi'nde İbrahim E. yönetimindeki motosikletle bir hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan İbrahim E. olay yerine gelen ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldan "U dönüşü" yapmaya çalışan hafif ticari araca motosikletin çarpması yer alıyor.


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